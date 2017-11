Italia, Insigne: "Avrei fatto anche il portiere. Ho ringraziato De Rossi"

Sabato è tempo di campionato ma per Lorenzo Insigne è impossibile non pensare ancora alla disfatta dell'Italia: "Il mio sincero dispiacere è non partecipare ai Mondiali, soltanto e fortemente quello. Perché io dal primo giorno so quali sono le regole della Nazionale: non è importante chi gioca e le decisioni vanno sempre accettate. L’ho fatto anche quando sono stato utilizzato per un minuto. Io per la Nazionale avrei fatto anche il portiere perché questa è una maglia che deve essere rispettata senza discussioni. L’allenatore ha fatto altre scelte, riteneva che fossero quelli i giocatori giusti per portarci ai Mondiali. Nessuna polemica: questa maglia è un simbolo e io voglio indossarla ancora a lungo".



Nell'intervista al Mattino l'attaccante esterno rivela di aver ringraziato De Rossi "perché ha fatto un grande gesto, da vero leader che vuole aiutare la squadra. Sarei stato orgoglioso di andare in campo. Meritavamo il posto al Mondiale perché sono convinto che in Russia avremmo fatto una buona figura”.



Dalla Nazionale al Napoli con il doppio impegno contro Milan e Shakhtar al San Paolo: "Saranno d'aiuto per tornare forte mentalmente e fisicamente. La gente ci darà la spinta, come ha fatto con Inter e City. Attenti a valutare già il Milan, deve adattarsi ai tanti acquisti. 12 partite sono poche".



La qualificazione agli ottavi di Champions è molto difficile: "Eravamo un po’ giù dopo la sconfitta col City, ora abbiamo voglia di riscattarci e di battere lo Shakhtar. Il passaggio del turno dipenderà anche da quanto riusciranno a fare gli inglesi nell’ultimo match in Ucraina. Se non ci riuscissimo, non sarebbe colpa del City ma solo nostra".