Italia-Inghilterra, Chiesa in dubbio

Un'altra Italia. Per turnover, non per desiderio di rivoluzione. Di Biagio cambierà qualcosa, probabilmente molto, rispetto all'amichevole con l'Argentina e a Wembley, davanti a 80 mila spettatori, vedremo una Nazionale diversa. Tra i pali, innanzitutto. Perché capitan Buffon non giocherà e il punto è che non è ancora chiaro chi sia il suo erede: alla fine - come confidato dal ct - la spunterà Gigio Donnarumma ma Mattia Perin è a un'incollatura.



Le novità sicure, allora, sono tre: al centro dell'attacco giocherà il Gallo Belotti e non Ciro Immobile; a centrocampo riposa Parolo e al suo posto ci sarà Pellegrini; in difesa cambia almeno un terzino, con Darmian verosimilmente a sinistra e Zappacosta spostato a destra in sostituzione di Florenzi, mentre Spinazzola torna a Bergamo a causa di un problema al ginocchio destro. Bonucci e Rugani, invece, dovrebbero essere confermati, così come i napoletani Jorginho e Insigne.



Potrebbero perdere il posto da titolare anche Chiesa e Verratti, per motivi diversi: l'esterno della Fiorentina non è al top e Di Biagio potrebbe scegliere Candreva; al centrocampista del Psg dovrebbe essere preferito Cristante, che ha una interpretazione del ruolo di mezzala completamente diversa, con più inserimenti senza palla e meno predisposizione al palleggio.