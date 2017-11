Italia, Infantino difende Tavecchio: "Sta facendo un gran lavoro"

"Fossi in Tavecchio mi dimetterei". L'hanno detto in tanti, compreso Giovanni Malagò, numero uno del Coni. Ma il presidente della Figc per ora resiste e trova una spalla decisamente importante, quella di Gianni Infantino, numero uno della Fifa: "Trovo ingiusto e riduttivo giudicare una presidenza solo su un risultato negativo, per quanto grave", ha detto alla Gazzetta dello Sport.



"Ho un gran rapporto con Tavecchio - spiega Infantino - e rispetto molto il suo operato. È una persona di vecchio stampo, ma aperto al nuovo e capace di lavorare con tutti per il bene del calcio italiano. Una delle dimostrazioni di questo è il contributo straordinario della sua Figc al progetto Var, fondamentale per tutto il movimento calcistico e il futuro. I bilanci federali sono a posto, gli statuti della Leghe allineati e diversi progetti socio-calcistici danno l’idea del grande lavoro".



"Ovviamente mi rendo conto del dolore di ogni italiano. Ma per assurdo, se il tiro di Darmian avesse colpito il palo interno e fosse entrato in gol, oggi si userebbero i superlativi per tutto e tutti. E neanche questo sarebbe giusto. È evidente che nel calcio italiano serve una nuova visione di sviluppo tecnico che lo riporti alle altezze che gli competono. L’Italia ha saputo reagire sempre, sarà così anche stavolta".