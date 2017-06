Italia, Immobile: "Nella ripresa eravamo un po' molli"

"Nel secondo tempo siamo scesi in campo un po' molli, una volta subito il pari non abbiamo saputo reagire ma poi l'abbiamo fatto sul 2-1. Su questi campi non puoi sbagliare niente, o ti 'mangiano'". Così Ciro Immobile subito dopo la fine di Macedonia-Italia, in cui l'attaccante azzurro ha segnato una doppietta.



"Vincere era importante per il gruppo, per il mister e per il lavoro fatto in settimana - aggiunge Immobile -. Oggi abbiamo fatto un bel primo tempo, dopo il secondo con la Spagna, Peccato solo per quei minuti di appannamento dopo il secondo gol dei macedoni. Comunque siamo sulla strada giusta, e con la cattiveria che ci vuole".



Ora in nazionale, dopo queste due reti, si sente un titolare? "Qui mi sento importante - risponde -. E' bello sentire la fiducia del tecnico e dei compagni, sono cose che ti fanno essere felice di essere in questo gruppo. Adesso c'è da conquistare questo posto per la Russia".

VERRATTI: "SIAMO UNA GRANDE SQUADRA"

"E' stata una partita molto sofferta, senza il mio errore la Macedonia non sarebbe ritornata in gara. Poi abbiamo avuto dieci minuti di confusione". Così Marco Verratti sulla vittoria dell'Italia in Macedonia. "Ma alla fine - aggiunge il centrocampista - ce l'abbiamo fatta e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Il risultato è giusto e meritato".

BUFFON: "PREMIATI OLTRE MISURA"

"Contro la Macedonia abbiamo concesso troppe palle gol: alla fine abbiamo portato a casa i tre punti mettendoci l'anima e il cuore, di questi tempi siamo premiati anche oltre misura....Ma vuol dire che lo meritiamo": lo ha detto Gigi Buffon, capitano azzurro, dopo il 3-2 dell'Italia a Skopje contro la Macedonia. "È stata una partita molto strana, siamo passati in vantaggio e non siamo riusciti a gestirla nella maniera opportuna - ha detto ancora Buffon -. Abbiamo concesso veramente tante palle gol ed è una cosa che di solito non facciamo. Di buono c'è il risultato, il fatto che alla fine diamo sempre l'anima e siamo premiati forse anche oltre misura, ma si vede che lo meritiamo. Ventura ha in mano tutto e cerca di aiutarci trasferendoci i suoi concetti di gioco. Ogni tanto anche noi commettiamo degli errori, ma abbiamo 7 punti e siamo ancora in corsa".