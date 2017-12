Italia, il playoff mondiale si giocherà a Milano

La Germania sempre al comando, l'Italia guadagna due posti ed è quindicesima: il ranking Fifa del mese di ottobre non segnala grandi novità per quanto riguarda le prime posizioni, ma ufficializza il fatto che la nazionale di Ventura sarà testa di serie al sorteggio Fifa di domani a Zurigo per i playoff europei di qualificazione al Mondiale 2018. Non è ancora ufficiale, ma è ormai quasi certo, che la gara di ritorno in programma tra il 12 e il 14 novembre sarà giocata a San Siro: Milano, dunque, ha battuto la concorrenza di Palermo, anche perché nelle ultime due occasioni (Croazia nelle qualificazioni a Euro 2016 e l'amichevole con la Germania) lo stadio era gremito.

A Zurigo, con l'Italia, nell'urna A saranno inserite Svizzera (11/a nel ranking Fifa), Croazia (18) e Danimarca (19). E le possibili avversarie? L'Irlanda del Nord è la squadra meglio piazzata tra le possibili nazionali che andranno a giocare contro l'Italia, anche se perde 3 posizioni e scivola al 23esimo posto. Svezia: gli uomini di Andersson sono 25esimi, perse due posizioni rispetto alla classifica precedente. L'Irlanda, invece, grazie al successo sul Galles guadagna 8 posizioni ed è ora 26esima. Ranking alla mano l'aversaria più abbordabile per i ragazzi di Ventura dovrebbe essere la Grecia, che manitene la 47esima posizione.

Con il 15esimo posto nel ranking l'Italia conquista la certezza, in caso di qualificazione a Russia 2018, di essere in seconda fascia al momento del sorteggio dei gironi.