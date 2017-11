Italia, il destino di Ventura è (quasi) segnato

Svezia o non Svezia, Mondiale o non Mondiale, il destino di Gian Piero Ventura sulla panchina azzurra sembra segnato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal nostro Andersinho Marques, il ct al 99,9% sarà esonerato anche in caso di qualificazione a Russia 2018.



Se a San Siro ci sarà la "piccola impresa", come l'ha definita Buffon, la Figc (che informalmente avrebbe già fatto partire il pressing) farà di tutto per convincere Carlo Ancelotti a guidare la spedizione azzurra per il solo campionato del mondo. L'ex Bayern Monaco ha ripetuto più volte di puntare ancora a una panchina di club ma il fascino della Nazionale potrebbe anche fargli cambiare idea e in ogni caso sarebbe libero per l'inizio della prossima stagione.



Se l'Italia fallirà l'appuntamento Mondiale, fino a giugno spazio a un traghettatore come Di Biagio e poi un nuovo corso ma sempre affidato a un big. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si proverà a proporre un ingaggio sensibilmente superiore a quello di Ventura (1,5 milioni di euro all'anno) per attrrarre nomi come Allegri, Mancini lasciando la porta aperta anche ad un eventuale Conte-bis.