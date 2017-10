Italia, il Brasile ti 'ruba' Jorginho: "Tite pensa di convocarlo"

La Nazionale italiana potrebbe presto salutare definitivamente Jorginho. Secondo quanto riferisce UOL Esporte il ct del Brasile Tite starebbe infatti seriamente pensando di convocare il centrocampista del Napoli. Come è noto per il 25enne al momento non c'è spazio nell'Italia: lo ha detto a chiare lettere Gian Piero Ventura.



Così il mediano brasiliano naturalizzato italiano prenderebbe una volta per tutte un'altra strada. Può essere chiamato e giocare nella formazione verdeoro perché ha disputato con la maglia azzurra solo due amichevoli nel 2016 contro Spagna e Scozia quando in panchina c'era Antonio Conte. Queste voci faranno cambiare idea al nostro commissario tecnico?