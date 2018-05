Italia, i primi convocati di Mancini: torna Balotelli, fuori De Rossi

A un giorno dalla fine del campionato di serie A, Roberto Mancini dirama le sue prime convocazioni da commissario tecnico della Nazionale Italiana: ben 30 i giocatori chiamati in vista delle amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda (tra il 28 maggio e il 4 giugno). Come già nell'aria, torna Mario Balotelli, che non veniva convocato da novembre 2014, mentre gli esordienti sono Emerson Palmieri (fu convocato ad aprile da Ventura ma l'infortunio al crociato gli imedì di esordire), Baselli, Mandragora e Caldara. Si rivedono anche Criscito, Berardi, Marchisio e Sirigu, no a Buffon (per scelta persona) e De Rossi (probabilmente per lo stesso motivo).