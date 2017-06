Italia, i convocati di Ventura: tornano Zaza e Insigne

Sono 28 i calciatori convocati dal ct Gian Piero Ventura per la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali con il Liechtenstein (12 novembre, a Vaduz) e per l'amichevole con la Germania (15 novembre, a Milano). Prima chiamata per Matteo Politano e Danilo Cataldi, con quest'ultimo che aveva preso parte allo stage di preparazione ad Euro 2016. Davide Astori sostituisce l'infortunato Andrea Barzagli.



Tornano dopo l'Europeo Lorenzo Insigne e Simone Zaza e ritrova la maglia azzurra anche Davide Zappacosta, chiamato dall'ex Ct Antonio Conte in occasione delle ultime due amichevoli prima dell'Europeo con Scozia e Finlandia. Tra i convocati c'è anche Marco Parolo, che dovrà saltare per squalifica il match con il Liechtenstein. Gli Azzurri si raduneranno domenica sera a Coverciano e lunedì alle 15 sosterranno la prima seduta di allenamento sul campo del Centro Tecnico Federale. Venerdì 11 novembre è fissata la partenza per Vaduz, dove il giorno seguente, allo Stadio Rheinpark (ore 20.45), la Nazionale affronterà per la prima volta nella sua storia il Liechtenstein. Domenica 13 novembre la squadra raggiungerà Milano e si trasferirà al Centro Sportivo di Milanello per preparare l'amichevole con la Germania in programma martedì 15 a San Siro.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus),Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);

Difensori: Luca Antonelli (Milan), Davide Astori (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Milan), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Torino), Armando Izzo (Genoa);

Centrocampisti: Danilo Cataldi (Lazio), Daniele De Rossi (Roma), Roberto Gagliardini (Atalanta), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Esterni: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Giacomo Bonaventura (Milan), Antonio Candreva (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Sassuolo), Nicola Sansone (Villareal);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder (Inter), Manolo Gabbiadini (Napoli), Ciro Immobile (Lazio), Leonardo Pavoletti (Genoa), Simone Zaza (West Ham United). (ANSA).