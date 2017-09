Italia, i convocati di Ventura: torna Perin, out De Sciglio e Gagliardini

Gian Piero Ventura ha reso noto l'elenco dei 25 Azzurri convocati per le due sfide valide per le Qualificazioni Mondiali con Spagna (al Bernabeu il 2 settembre) e Israele (a Reggio Emilia il 5 settembre). Torna tra i convocati Mattia Perin, assente dal novembre 2016 (partite con Liechtenstein e Germania) a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro riportata a gennaio.



Del gruppo fa parte anche Riccardo Montolivo, rientrato in azzurro nel giugno scorso, non ci sono invece De Sciglio e Gagliardini. La Nazionale si radunerà nella serata di domenica al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove resterà ad allenarsi fino a venerdì 1° settembre per poi partire nel pomeriggio alla volta di Madrid.

I CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Milan), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta);

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), Riccardo Montolivo (Milan), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Esterni: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio.