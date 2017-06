Italia-Germania si gioca con la moviola in campo

La sfida tra Italia e Germania rappresenta un grande classico del calcio mondiale, con una lunga tradizione alle spalle. Ma a San Siro si giocherà anche una fetta considerevole di futuro, visto che si tratterà della terza partita con la sperimentazione della Var (Video assistant referee), nota anche come moviola in campo, dopo Italia-Francia e la partita dell'Under 21 tra Italia e Danimarca a Bergamo.



L'arbitro avrà la possibilità di comunicare con due assistenti video, che saranno in una stanza all'interno dello stadio e avranno la possibilità di accedere a tutte le telecamere.



Il primo bilancio, tracciato dal responsabile del progetto Roberto Rosetti, è positivo: "I progressi sono importanti, sono evidenti, ora vanno ottimizzati alcuni aspetti - le sue parole -. Si sta lavorando in modo molto produttivo e ci vogliono competenza tecnica, attenzione e sangue freddo. Caratteristiche che gli arbitri italiani hanno. Potrei anche dire che la Fifa ha grande attenzione per quello che stiamo facendo. Più passa il tempo e più mi convinco che questo progetto può dare risultati importanti. Il nostro obiettivo, che è stato condiviso con la Lega e la Federazione, è di partire con la prossima Coppa Italia".



"Gli arbitri - ha aggiunto - sono contenti, sono positivi, sono ottimisti. L'obiettivo è di interferire in modo minimo sul gioco, perché non dobbiamo cambiare la bellezza del gioco del calcio. Ma ci sono dei casi in cui la Var può aiutare molto".



"Sono convinto che sarà un bene - l'opinione di Marco van Basten, responsabile per lo sviluppo tecnico della Fifa -. Potrebbe richiedere del tempo, i giocatori e gli arbitri dovranno adattarsi un po' ma sarà un bene".



L'auspicio dell'ex Milan è che il calcio non cambi: "Il calcio non verrà certo modificato. Spero che il calcio diventi più onesto, questo è tutto quello che vogliamo ottenere", ha concluso.