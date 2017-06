Italia-Germania, con la Var gol annullato in soli sei secondi

Italia-Germania, minuto 62: cross di Kimmich dalla destra, Volland anticipa anche Donnarumma insaccando ma il gol viene annullato. Decisione molto rapida, nonostante il fuorigioco del tedesco non sia facile da vedere: merito della tecnologia. Il responsabile degli arbitri della Fifa, Massimo Busacca, era a San Siro per monitorare l'uso della Var in una partita internazionale ed ha confermato che la decisione dell'arbitro portoghese Dias è arrivata grazie al video-assistente.



"Non ho deciso io, ma i due assistenti alla Var - ha spiegato Busacca -. In sei secondi sono riusciti a valutare che il ginocchio di Volland era avanti. Quindi la decisione di annullare quella rete era giusta. Anche da queste immagini riusciamo a commentare quello che il Var ha visto in sei secondi". Tutto bene, quindi anche se il presidente Fifa Infantino frena: "A San Siro viste buone cose, ma siamo ancora solo ai test. Lavoriamo per avere la Var ai Mondiali 2018, speriamo".