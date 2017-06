Italia-Germania 0-0

Giampiero Ventura può essere soddisfatto: la sua Italia ha giocato alla pari contro i campioni del mondo della Germania e probabilmente, ai punti, avrebbe meritato anche qualcosa di più. L'amichevole di lusso tra le due nazionali, giocata allo stadio Meazza di Milano, si chiude sullo 0-0, ma, con un po' di fortuna, gli Azzurri sarebbe potuti tornare a casa con una vittoria. Il palo di Andrea Belotti a otto minuti dalla fine rimane un rimpianto, allo stesso tempo però dimostra che il nuovo progetto parte da valide fondamenta. Su giovani come il Gallo, per l'appunto, Donnarumma, Rugani, Romagnoli, Bernardeschi e Verratti - oggi non impiegato dal ct - si può costruire un squadra che ha tutto per fare vedere cose importanti nei prossimi anni.



L'Italia parte subito forte e al 2' va al tiro con Belotti, ma la conclusione dell'attaccante del Torino finisce alta. La risposta della Germania è affidata a Gundogan all'8': come in precedenza, il tiro si rivela innocuo. Con il passare dei minuti, le due nazionali prendono sempre più coraggio: al 12' il giovane Goretzka impegna Buffon in uscita e, un minuto dopo, Rugani saggia i riflessi di Leno, titolare al posto dell'influenzato Neuer. Al 20' è ancora Goretzka a provare a rendersi pericoloso: nessun problema per il numero uno azzurro. La partita vive di fiammate: al 25' Immobile spreca l'ottimo suggerimento in verticale di De Rossi, spedendo il pallone sul fondo e, dopo due giri di orologio, sono gli ospiti a fare paura con Muller, che crossa in mezzo per Gerhardt: il giocatore del Wolfsburg - all'esordio in nazionale - non c'arriva e Buffon è bravissimo ad anticipare Gundogan. Il centrocampista del Manchester City cerca di rifarsi al 31', ma la sua volée è troppo debole. Sicuramente più insidioso il tentativo di Muller al 44': decisivo il salvataggio di Zappacosta nella circostanza. È questa l'ultima occasione del primo tempo, che si chiude dunque a reti inviolate.



Si riparte con una doppia sostituzione - Buffon-Donnarumma e Romagnoli-Astori, con il difensore rossonero costretto al forfait a causa di un problema all'inguine - e proprio come in avvio di gara, è Belotti a battere il primo colpo, anche nella ripresa, con una conclusione alta al 49'. Sempre il Gallo, al 55', si rende protagonista di una travolgente azione personale, che lo vede cadere in area dopo un contatto con Tah e Howedes: non sembrerebbero però esserci gli estremi per il calcio di rigore. Altro materiale per la moviola al 62', quando viene annullato un gol a Volland per una dubbia posizione di fuorigioco. Al 71', tre minuti dopo dal suo ingresso in campo, Bernardeschi ha la migliore chance della gara, ma il suo mancino viene neutralizzato senza troppi problemi da Leno. Al 74' ci prova Immobile, ma il suo tiro non prende il giro giusto. Nel finale l'Italia sembra averne di più e, all'82', Belotti va a un passo dall'1-0, con un destro incrociato che si stampa sul palo. È l'ultima vera occasione del match: Italia-Germani si conclude sullo 0-0.

TABELLINO

Italia-Germania 0-0



Italia (3-4-3): Buffon (dal 46' Donnarumma); Rugani, Bonucci, Romagnoli (dal 46' Astori); Zappacosta, Parolo, De Rossi, Darmian; Immobile (dall'89' Zaza), Belotti (dall'88' Sansone), Eder (dal 68' Bernardeschi)

Allenatore: Ventura

Germania (3-4-2-1): Leno; Mustafi, Hummels (dal 46' Tah), Howedes; Kimmich, Weigl (dal 70' Goetze), Rudy, Gerhardt; Gundogan, Goretzka (dal 60' Gnabry); Muller (dal 60' Volland)

Allenatore: Loew



Arbitro: Soares Dias



Ammoniti: Tah (G), Gundogan (G)