Italia, Gabbiadini e Marchisio lasciano il ritiro: convocati Izzo, Gagliardini e Lapadula

Dopo i forfait di Andrea Barzagli e Claudio Marchisio, il "virus Fifa" colpisce anche Manolo Gabbiadini, che come il centrocampista bianconero è stato costretto a lasciare il ritiro azzurro e non farà parte del gruppo scelto da Ventura per la sfida di qualificazioni ai Mondiali contro il Liechtenstein (12/11) né per l'amichevole con la Germania (15/11).

L'attaccante del Napoli si è arreso ad un affaticamento muscolare e al suo posto il ct azzurro ha chiamato Gianluca Lapadula, premiato con la prima chiamata in Nazionale dopo aver deciso di tacco la sfida del Barbera col Palermo. L'attaccante del Milan batte quindi la concorrenza di Mario Balotelli ("In due mesi non si cambia la storia di una persona" ha detto Ventura) e Sebastian Giovinco, che ha appena conquistato la finale della Eastern Conference della Mls battendo il New York FC di Andrea Pirlo.

Marchisio aveva invece lasciato il ritiro di Coverciano per un problema alla gamba sinistra. Il Ct Giampiero Ventura, al suo posto, ha deciso di convocare il difensore del Genoa, Armando Izzo, e il centrocampista dell'Atalanta, Roberto Gagliardini. Per Izzo si tratta della seconda chiamata in azzurro, mentre per il 22enne nerazzurro è la prima convocazione in assoluto.

Questo il testo del comunicato pubblicato sul sito della FIGC in merito alle condizioni del numero 8 bianconero: "Claudio Marchisio lascia il ritiro della Nazionale: il calciatore presenta un sovraccarico articolare all’arto inferiore sinistro e quindi, a livello precauzionale, il Ct GiamPiero Ventura ha deciso di rinunciare al centrocampista della Juventus, che nella tarda mattinata farà ritorno a casa per mettersi a disposizione del club d’appartenenza".