Italia, emergenza difesa, Panucci e modulo: ora arriva la paura

Tracce di Italia poche, conseguenze decisamente tangibili. Non solo sul morale o sulla consapevolezza di essere distanti tecnicamente dalla Roja, ma soprattutto sul cammino che porta al Mondiale. Tre partite ancora da giocare nel girone, 9 punti disponibili, tre sono quelli che separano gli azzurri dal primo posto divenuto, dopo la notte del Bernabeu, praticamente impossibile a meno di un improbabile suicidio totale della nazionale di Lopetegui.



Vincerle tutte da qua alla fine diventa obbligo soprattutto aritmetico in considerazione delle 4 lunghezze che separano l’Italia dall’Albania di Panucci con lo scontro diretto in trasferta ancora da giocare. Anche il secondo posto, oltretutto non basterebbe a garantire i playoff agli azzurri, visto che alla fase dentro o fuori accedono le otto milgiori seconde, tutte quindi tranne una. Per il secondo posto l'Italia è quasi sicura ma manca ancora la certezza assoluta. Da qui la necessità, nei prossimi 270', di fare comunque il massimo. Che significa ritrovare in fretta la giusta cattiveria, calibrare al meglio quale sia il modulo milgiore.



Contro Israele non ci sarà Bonucci squalificato oltre a Spinazzola infortunato e Giorgio Chiellini già out. Una situazione d’emergenza proprio nel momento in cui di emergenze non se ne sentiva affatto la necessità. Modulo che conta non soltanto nella valutazione dei difensori arruolabili, ma anche di come sacrificare eventualmente il talento del reparto avanzato.



Il 4-2-4 garantisce la presenza di due esterni offensivi e di due punte, con gli esterni costretti però ad un extra lavoro difensivo che, quando viene meno, lascia i due centrali di centrocampo praticamente soli. Da qui le difficoltà di Verratti e di De Rossi, il primo bravo a costuire meno a difendere, il secondo fisicamente impossbilitato a fare il doppio lavoro, suo e del compagno di reparto. Il c.t. è ottimista, meglio pedere subito male per capire gli errori arrivando al Mondiale da possibli outsider e non come sicuri eliminati. Principio filosoficamente perfetto: al Mondiale però, prima bisogna necessariamente arrivarci.