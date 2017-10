Italia, due opzioni per Ventura: 3-4-3 o 4-2-4

Gian Piero Ventura si trova a preparare gli impegni contro Macedonia e Albania senza De Rossi, Verratti, Pellegrini e Belotti, un bel problema visto che sono due partite fondamentali per la qualificazione (almeno) ai playoff del Mondiale 2018. Il ct sta studiando due soluzioni tattiche: o la conferma del fidato 4-2-4 con Eder dal primo minuto oppure il 3-4-3 sopperendo all'assenza del Gallo con un centrocampo più folto.



I punti fermi dell'Italia sono Buffon, Bonucci, Chiellini, Parolo, Insigne, Candreva e Immobile. Nel primo caso sulle corsie laterali ballotaggi Barzagli-Zappacosta e Darmian-Spinazzola con uno tra Gagliardini e Cristante in mezzo. Davanti Eder affiancherebbe Immobile per dare continuità tattica al gruppo.



Con la difesa a tre grandi certezze perché si rivedrebbe la BBC, poi Zappacosta-Gagliardini-Parolo-Spinazzola a centrocampo mentre davanti l'assenza di Belotti farebbe perdere un riferimento offensivo visto l'irrobustimento della mediana.