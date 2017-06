Italia, dove sono finiti i bomber? Siamo ancora fermi a Riva

L'Italia ha poca scelta contro il Lietchtenstein: vittoria con goleada, a meno di sperare in qualche stop imprevedibile della Spagna nel gruppo G. Con un unico posto disponibile a girone per la qualificazione diretta a Russia 2018, gli azzurri devono giocare sui gol, anche se sembra proprio questo il problema più grande. Il ct Ventura c'entra poco, la nostra è una tradizione storica: come ricorda il nostro Roberto Ciarapica, solo 25 volte su 790 partite l'Italia ha vinto segnando una goleada.



Oltre a questo, c'è il problema del bomber. E' da tempo che in Nazionale non vediamo un attaccante di razza in stile Vieri, Inzaghi, Del Piero. Per dire, il miglior bomber azzurro è ancora Gigi Riva, un record che resiste da 42 anni. Oltretutto "Rombo di Tuono" si era fermato a 35 gol (Meazza a 33, Piola a 30), una cifra che fa sorridere in confronto - per esempio - alla Germania campione del mondo che conta sui 71 gol di Klose (e il secondo, Gerd Muller, è a 70 cioè il doppio di Riva).



In attesa di Balotelli, miglior attaccante italiano in attività per gol in Nazionale (13), ci affidiamo quindi a Belotti-Immobile che sono giovani ma non troppo, l'età giusta per regalarci un sogno Mondiale. Dopo aver giocato dei buoni Europei con Eder-Pellé, non certo bomber di razza, le prospettive in attacco sembrano più rosee per il pass in Russia. Spagna permettendo.