Italia, Donati promuove Ventura: "E' l'ideale per l'Italia"

Massimo Donati conosce bene Giampiero Ventura per le due stagioni (dal 2009 al 2011) vissute a Bari: "Un bel periodo, giocavamo un ottimo calcio. Quando si parla del mister, per me si sfonda una porta aperta, mi ha insegnato tanto" le dichiarazioni del centrocampista dell'Hamilton Academy a Premium Sport. Donati ha fiducia nel percorso di Ventura ct: "Secondo me è stata la scelta ideale per il dopo-Conte, per lui non conta il nome ma se chi va in campo fa quello che chiede. Sono ottimista per i risultati che può fare e su come farà crescere i giovani".



Il 35enne ha poi parlato della sua esperienza nella Scottish Premiership, esclusiva Premium: "Dopo i due anni al Celtic non vedevo l'ora di tornare, in Scozia il calcio lo si vive diversamente. L'Hamilton per sua stessa definizione è un'accademia, dobbiamo valorizzare i giovani e l'obiettivo non può essere altro che la salvezza". A proposito di giovani, un pensiero a due sue ex squadre, Milan e Atalanta: "Anche in Italia ci si sta accorgendo dell'importanza del settore giovanile, ecco perché sono contento del lavoro di Montella e Gasperini. In particolare, i rossoneri stanno realizzando quello che è sempre stato un pensiero di Berlusconi: una squadra giovane e italiana".



Infine, chiarezza sui progetti futuri: "Quando smetterò con il calcio, farò sicuramente l'allenatore, ho già tutto pronto in testa. E seguirò le idee di Ventura".