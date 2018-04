Italia, Di Biagio: "Quattro cambi, giocherà Donnarumma"

Dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Argentina, l'Italia spera in una partita migliore domani contro l'Inghilterra: "I ragazzi sanno che dovranno fare meglio di venerdì - esordisce Gigi Di Biagio nella conferenza stampa della vigilia -. Se fosse finita 0-0 sarei stato dispiaciuto e alla fine abbiamo perso ma sono contento della reazione avuta nella ripresa. La strada è quella giusta, abbiamo fatto qualcosa di buono contro i vicecampioni del mondo".



Il ct azzurro preannuncia cambi di formazione: "Almeno tre o quattro, anche per il momento della stagione e qualche acciacco ma non so ancora chi". Una certezza c'è: "In porta giocherà Donnarumma anche se Perin mi ha messo in difficoltà mettendomi qualche dubbio". Di Biagio è contento di questi giorni di lavoro: "Ho proposto quello che volevo e i ragazzi mi hanno seguito, qualcosa si è visto e spero che domani si veda di più. E spero di fare risultato".



Di fronte c'è l'Inghilterra: "Hanno giocatori di grande livello, a prescindere dalle scelte che farà Southgate. Dovremo cercare di limitare tutta la loro squadra". La partita di Wembley potrebbe essere determinante per il futuro sulla panchina della Nazionale: "Questo problema al momento non mi riguarda. Io nello staff tecnico di un nuovo ct? Ho sentito le parole di Costacurta ma non mi sono posto il problema, non ci penso".