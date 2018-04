Italia, Di Biagio: "Non deprimiamoci, è l'inizio di una nuova era"

Luigi Di Biagio evita di fare drammi dopo la sconfitta dell'Italia contro l'Argentina: "Non dobbiamo dimenticare che abbiamo affrontato i vicecampioni del mondo, noi abbiamo tanti ragazzi che devono fare esperienza. Il nostro movimento ha dei problemi, bisogna avere pazienza e non possiamo ancora paragonarci a certe squadre. Dobbiamo lavorare e lo sapevamo già prima di questa partita".



Il ct azzurro non vede un blocco mentale nei giocatori reduci dal playoff Mondiale contro la Svezia: "No, assolutamente. Ci sono tanti ragazzi che sono alle prime presenze in maglia azzurra e devono capire ancora tante dinamiche. Non deprimiamoci, è l'inizio di una nuova era" le parole alla Rai.



Sulla partita: "Abbiamo sofferto il loro palleggio e perso le distanze nonostante abbiamo tentato di andarli a prendere alti, ci siamo riusciti poco. Comunque abbiamo fatto un buon secondo tempo, meritavamo qualcosa in più. Il secondo gol l'abbiamo preso cercando il pareggio, mi sarei arrabbiato di più per un 1-0 senza provare a pareggiarla". E ancora: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto in fase di costruzione, serviva più velocità. Nella ripresa è andata un po' meglio, contro l'Inghilterra chiederò lo stesso impegno sia in fase difensiva che offensiva".



Nelle pagine seguenti le parole degli azzurri ->