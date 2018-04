Italia, Di Biagio: "È sicuramente un passo avanti"

"È sicuramente un passo avanti". Si dimostra soddisfatto il ct dell'Italia, Gigi Di Biagio, dopo il pareggio contro l'Inghilterra a Wembley: "Siamo stati piu continui nel corso della gara. Abbiamo sbagliato meno palloni in fase di possesso. Sono contento perché abbiamo dimostrato di non aver paura davanti a 80.000 persone, in uno stadio importante come Wembley. Indipendentemente dal risultato, che stasera è positivo, ammetto che sarei stato comunque soddisfatto di come hanno giocato i ragazzi".

"Ho insistito sulla voglia di giocare senza paura, qui a Wembley - ha detto ancora Di Biagio ai microfoni della Rai - Cosa significa personalità? Significa avere una squadra che, pur perdendo, non ha mai smesso di inseguire il pareggio. I ragazzi, sull' 1-1, hanno provato a vincere. Ultimi 90' da ct? Non è questo il problema, conta la crescita dei ragazzi".

"Questo risultato ci dà grande entusiasmo per andare avanti. È arrivata una bella partita dopo tante difficoltà", il commento di Gigio Donnarumma. "Le parole di Raiola su Italia scarsa? Io mi godo la Nazionale, siamo un bel gruppo e stiamo crescendo. Lavoriamo duramente e questo risultato a Wembley ci dà grande forza".

Numeri e statistiche

L’Italia ritrova il gol dopo 374 minuti senza segnare.

Quarta rete in azzurro per Lorenzo Insigne, in 23 presenze.

Tre dei quattro gol di Insigne in azzurro sono arrivati nell'ultima mezz'ora di gioco.

L’Italia non vince da quattro gare (non accadeva da marzo 2016): ultimo successo a ottobre contro l’Albania. Da allora, due sconfitte e due pareggi.

In tre delle ultime quattro gare giocate, l'Italia ha chiuso il primo tempo senza effettuare tiri nello specchio.

Il primo tiro nello specchio per l’Italia è stato quello di Ciro Immobile al minuto 57’.

Immobile ha segnato un gol nelle ultime 11 (con questa) in Nazionale, mentre ha trovato otto reti nelle ultime nove con la Lazio.

Daniele Rugani è il giocatore di movimento che ha recuperato più palloni in questo match (nove).

Marcus Rashford ha giocato la sua 50ª partita stagionale tra Nazionale e club.

Settimo gol di Vardy in 21 presenze con la Nazionale inglese.

Dei 16 gol subiti dall'Italia dopo EURO 2016 (ultime due stagioni), quello di stasera è il primo su punizione indiretta, e solo il quarto su palla inattiva.