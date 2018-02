Italia, Di Biagio convocherà Buffon e Balotelli

Ora che la nomina a ct è ufficiale, Luigi Di Biagio sta pianificando le convocazioni della sua prima Italia nelle amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra. Secondo il Corriere dello Sport, l'ex commissario tecnico dell'Under 21 varerà un mix tra giocatori esperti e giovani con un grande ritorno a sorpresa: Mario Balotelli.



L'attaccante, che sembra aver trovato la giusta dimensione a Nizza, non veste la maglia azzurra dal 2014 e potrebbe avere un'altra chance per convincere l'Italia. Nonostante l'addio annunciato, Buffon sarà ancora il capitano della Nazionale, conferma anche per Chiellini mentre De Rossi e Barzagli (altri due che, dopo la Svezia, avevano detto di voler lasciare spazio ad altri) non saranno chiamati.



Di Biagio pescherà a piene mani dalla "sua" Under 21: ecco Donnarumma, Rugani, Romagnoli, Gagliardini e Bernardeschi. Ma non solo, le antenne sono puntate in casa Milan dove i vari Conti (in rientro dall'infortunio), Calabria, Locatelli e Cutrone (con le giuste conferme di continuità di rendimento) potranno avere una chance.