Italia, Di Biagio: "Con i giovani serve pazienza"

Luigi Di Biagio pronto alla sua prima partita da commissario tecnico della Nazionale maggiore: "Da domani si riparte, e bisogna farlo velocemente, con l'entusiasmo giusto. Lo faremo dando spazio ai giovani ed avendo pazienza se la prima volta non faranno la cosa giusta: chi ama l'Italia, a prescindere da chi sarà ct e da chi sarà presidente, deve avere pazienza".



Qualche anticipazione tattica: "Giocheremo inizialmente con il 4-3-3, in corsa magari cambieremo. I ragazzi hanno lavorato bene in questi giorni, dobbiamo cancellare tutto ciò che è successo in passato e prepararci bene". Di Biagio assicura che non penserà alle emozioni della prima: "Non ho tempo per provarle perché ho troppo da fare e non me rendo conto, magari solo una volta entrato allo stadio".



L'Italia incontrerà in amichevole l'Argentina ("Match proibitivo ma dobbiamo giocare senza pensare a chi abbiamo davanti. Loro hanno tante scelte in attacco, noi meno ma va bene così") a Manchester, e come ogni ct, alcune scelte non sono state accolte positivamente: "Ho letto le critiche, chi dice nel calcio che non legge i giornali dice bugie: ma dopo due minuti mi sono rimesso a lavorare. Raiola lo conosco da 25 anni, irrilevante ciò che ha detto. Balotelli buonissimo giocatore ma ho fatto le mie scelte".