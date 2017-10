Italia, De Rossi e Pellegrini out: ecco Gagliardini e Cristante

Il giorno dopo l'infortunio contro il Verona, arriva l'ufficialità: Andrea Belotti non sarà a disposizione di Gian Piero Ventura per le partite contro Macedonia e Albania, valide per la qualificazione al Mondiale 2018. Per la punta del Torino lesione al legamento collaterale, circa un mese di stop e quindi salterà la convocazione: al suo posto Roberto Inglese del Chievo.



Ma i guai non finiscono qui per il ct, è vera e propria emergenza a centrocampo. Daniele De Rossi ha rimediato una infiammazione al menisco contro il Milan e ha lasciato il ritiro di Coverciano. Da Roma arrivano cattive notizie pure da Lorenzo Pellegrini, già acciaccato durante il match di San Siro: al loro posto, Ventura ha chiamato l'interista Gagliardini e l'atalantino Cristante. I forfait seguono quello di Verratti, già sostituito da Barella del Cagliari.

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa)

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter), Marco Parolo (Lazio)

Esterni: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna)

Attaccanti: Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio), Roberto Inglese (Chievo).