Italia, De Rossi: "Dopo il Mondiale lascio la Nazionale, nel 2019 la Roma"

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza accanto al ct Ventura in vista di Italia-Uruguay: "Una partita che ci obbliga a fare bene per il ranking, ricordo la sfida del Mondiale 2014 con amarezza: sia per come sono andate le cose sia perché ero infortunato".



Il centrocampista ha anche ventilato un ipotesi di addio alla maglia azzurra: "Se ci sarà una Nations Leage a settembre dell'anno prossimo sarebbe una bella cosa: almeno si correrebbe non per delle amichevoli ma per una coppa. Comunque non mi riguarderà, non penso di andare oltre questo Mondiale in cui sono sicuro sarò un giocatore importante. Ma vedremo: Roma e Italia sono casa mia e sono sempre a disposizione".



Il nuovo capitano giallorosso parla anche di club: "Spero ci sarà continuità dal punto di vista societario e tecnico, dal canto mio credo che questo contratto (fino al 2019, ndr) sarà l'ultimo alla Roma. Ero molto legato a Spalletti ma il nuovo allenatore non dovrà per forza essere uguale a lui. Inter? Sarebbe stato strano vedermi con la maglia di qualsiasi altra squadra".