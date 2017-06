Italia, De Rossi: "Buffon? Anche al portiere più forte della storia capita di sbagliare"

Al termine dell'1-1 tra Italia e Spagna allo Juventus Stadium, ha parlato Daniele De Rossi, autore del gol azzurro: "Nel primo tempo la partita era abbastanza compromessa, poi ci abbiamo messo quel pizzico di ferocia che serviva. E se nel secondo tempo Immobile, su un altro fallo, si butta, finisce pure che vinciamo. A quel punto sarebbe stata una rapina a mano armata...". Il centrocampista giallorosso commenta così l'errore di Buffon sul gol di Vitolo: "Capita anche al portiere più forte della storia di sbagliare".



Infine, De Rossi si sofferma sulla mancata stretta di mano tra Pellè e Ventura, per volontà dell'attaccante, al momento del cambio con Immobile: "Non l'avevo visto, pensavamo a dirgli di sbrigarsi a uscire che dovevamo cercare il pari. Ma è un gesto contrario allo spirito di questa squadra, fondata sui principi di correttezza. Glielo dirà Ventura e glielo diremo noi. Detto questo - continua il giocatore ai microfoni di Rai Sport - Graziano è un bravo ragazzo, e una volta può succedere".

ROMAGNOLI: "ALL'INIZIO UN PO' DI EMOZIONE"

Alessio Romagnoli è stata una delle sorprese più liete di Italia-Spagna, queste le sue parole dopo il match: "E' stata una buona partita, però nel primo tempo potevamo fare di più. Giochiamo ogni partita per vincere, con squadre come la Spagna è molto più difficile, è andata così ma siamo contenti". Il difensore azzurro sull'esordio: "All'inizio ho sentito un po' di tensione, ma non sono uno che si emoziona. L'errore di Buffon? Può capitare a tutti, è uno sbaglio di tutti, la difesa si è fatta imbucare".