Italia, così puoi ribaltare la Svezia

Italia, cosa fare? Dopo la sconfitta contro la Svezia, serve radunare tutte le energie mentali e fisiche in vista della sfida di ritorno di lunedì: giusto imparare (e rimediare) dagli errori ma per i processi - eventualmente - ci sarà tempo. Due certezze: a San Siro si dovrà vedere tutta un'altra squadra per ribaltare lo 0-1 e Ventura dovrà capire come sostituire lo squalificato Verratti.



Potrebbe essere l'occasione di un nuovo cambio modulo. Il ct lavora da sempre alla difesa a 4 e, solo dopo il tracollo in Spagna e su suggerimento della vecchia guardia, è tornato a varare il 3-5-2 di Conte. Per quella che rischia di essere la sua ultima partita sulla panchina azzurra, Ventura potrebbe decidere di rischiare tutto con le sue idee: quindi un 4-3-3 che può diventare 4-2-3-1, senza scordare il 4-2-4.



A centrocampo c'è Jorginho che reclama spazio, Ventura ha ammesso di averlo convocato proprio per avere la possibilità di cambiare sistema di gioco. Gagliardini potrebbe prendere il posto di Parolo mentre De Rossi è intoccabile. Darmian spostato in difesa, a destra ecco Florenzi anche perché servirà attaccare mentre Barzagli rischia la panchina. Davanti, viste le difficoltà fisiche di Belotti, Immobile andrebbe affiancato da Candreva e Insigne, liberi di fare gli esterni nella metà campo alta.



Ovviamente servirà la spinta dei tifosi italiani, San Siro si annuncia sold out e dovrà caricare gli azzurri a non mancare l'appuntamento del Mondiale. Ma, come ha ricordato il ct, lo stadio va stuzzicato e servirà un'altra prestazione della squadra per dare entusiasmo a tutto l'ambiente.