Italia-Corea del Sud 2002, ora Byron Moreno insegna ad arbitrare

Il più odiato dagli italiani, almeno per un’estate: bisogna tornare indietro di 16 anni, Mondiali 2002 in Giappone e Corea. Ma, nonostante di tempo ne sia passato parecchio, basta pronunciare il suo nome per evocare rabbiosi istinti: Byron Moreno. L’arbitro ecuadoregno che sbarrò la strada agli azzurri nella partita decisiva con i padroni di casa coreani: il rigore regalato a loro parato da Buffon, il gol regolare di Tommasi annullato a noi, l’espulsione di Totti e una serie di fischi atti a svantaggiare la nostra Nazionale.



Moreno ha continuato ad arbitrare, nonostante diverse sospensioni e indagini per presunte combine e nel curriculum vanta, si fa per dire, anche un arresto negli Stati Uniti per possesso di eroina.



Oggi insegna come si arbitra. Beffa nella beffa ecco qui sotto il post sulla pagina social dell’ex arbitro per pubblicizzare il suo corso: Vieri e Maldini infuriati, lui corre via impassibile. È stato il più odiato dagli italiani. Oggi insegna ad arbitrare.