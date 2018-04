Italia, con l'Argentina è stata l'ultima di Buffon?

Due gol presi ma anche la pagella di migliore in campo: quella contro l'Argentina è stata una serata agrodolce per Gianluigi Buffon ma potrebbe anche essere stata l'ultima con la maglia della Nazionale. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, martedì contro l'Inghilterra tra i pali azzurri ci sarà Gianluigi Donnarumma e al momento non ci sono certezze che il capitano dell'Italia possa scendere in campo nelle amichevoli di giugno contro Francia e Olanda.



Buffon ha in testa solo il finale di stagione con la Juventus all'inseguimento del settimo scudetto consecutivo e della Champions League che poi porterà alla decisione di smettere o proseguire anche con i colori bianconeri.



Ma ci sarebbe un'ultima speranza, una coincidenza che consentirebbe a Buffon di scendere in campo con la maglia della Nazionale per almeno un'ultima volta: il 4 giugno contro l'Olanda si giocherà allo Stadium. Salutare davanti ai propri tifosi sarebbe il miglior modo per chiudere un'avventura lunga 25 anni (contando l'inizio in under 16) e 176 presenze (nella Nazionale maggiore).