Italia, Chiellini rimanda l'addio? "Troppa emozione, devo valutare"

Giorgio Chiellini parla a due giorni di distanza dalla clamorosa estromissione dell'Italia dal Mondiale di Russia 2018. Ecco le principali dichiarazioni del difensore azzurro al Corriere della Sera.



"C'è delusione, come è normale. È ancora fresca e non ci rendiamo ancora conto di quello che è successo. Tutti quanti. Forse lo realizzeremo al 100% solo a giugno. Perché ancora sembra impossibile non essere al Mondiale. Bisogna fare in modo che un punto così basso sia un punto di rinascita. L’atmosfera di San Siro è la base: un amore così incondizionato non l’ho mai vissuto. Ho ancora i brividi addosso per l’inno. Questo servirà per far crescere il nuovo gruppo verso l’Europeo 2020. E ripartire come movimento".



"Il sistema va azzerato? È chiaro che ora sia partita un po’ di caccia alle streghe, ma fare di tutta l’erba un fascio sarebbe un errore. È altrettanto chiaro che c’è la necessità di riforme. La cosa più importante è ritrovare unità tra le varie componenti. In questo momento è molto lontana, come dimostra il fatto che le due leghe non riescano a trovare un presidente. Abbiamo sbagliato noi giocatori per primi, ma nella caccia alle streghe manteniamo l'equilibrio".



"Dopo il k.o. del Bernabeu si è rotto qualcosa tra noi giocatori e il c.t. Ventura? Ho letto tante di quelle storie: fantasie, favole paragonabili alla famosa rissa di Cardiff che ancora vorrei capire. Prima del ritorno con la Svezia Ventura ha detto: 'Basta, andiamo al Mondiale poi mi dimetto'? Sono tutte favole. Ho avuto modo di parlare col mister e ripeto che non mi permetterei mai di dire di giocare in un modo, o di chiedere di far giocare Chiellini e non Barzagli. Vale per me e per i miei compagni. E già questo toglie il 99% delle favole che sono uscite. Poi è stata ancora messa in mezzo la famosa riunione di Torino... Quella è un’anomalia? No. Perché succede mille volte, alla Juve, in Nazionale o da altre parti. E soprattutto era concordata e condivisa con l’allenatore. La volontà era quella di ridare più certezze e sicurezze. Non per delegittimare l’allenatore, anzi, l’esatto contrario".



"L'Italia senza Buffon? Prossimamente lo sarà anche la Juve ed è strano e difficile. Ho avuto la fortuna di averlo accanto in campo e fuori. Gigi è una persona vera, che quando parla riesce ad entrarti dentro. È stato un esempio in tanti momenti delicati. Ha sempre trovato i modi e le parole giuste. Dove lo vede tra un anno? Nazionale, Juve, Fifa, Uefa. È di tale livello che può fare tutto quello che vuole. Conoscendolo, sceglierà qualcosa da vivere con passione".



"Io in azzurro da capitano o in poltrona? Le scelte a caldo non si fanno mai. A freddo avevo pensato di smettere dopo il Mondiale per gestire al meglio le energie. La cosa migliore è valutare con meno emozione di quella che c’è adesso. Ma a San Siro ho salutato i compagni, non sapendo se ci sarà un’altra occasione. Noi vecchi speriamo di aver lasciato qualcosa che li possa aiutare".