Italia, Chiellini infortunato: salterà Spagna e Israele

L'Italia dovrà affrontare le sfide di qualificazione mondiale contro Spagna e Israele senza Giorgio Chiellini: il difensore si è infortunato al polpaccio destro alla vigilia della sfida contro le Furie Rosse e salterà entrambi i match (oltre a essere a rischio per il Chievo e il debutto in Champions League contro il Barcellona). Chiellini, schierato al fianco di Bonucci in partitella, si è fermato ed è uscito dal campo sostituito da Barzagli.



Un problema per Ventura che, dopo tante prove tattiche con il 3-4-1-2, da due giorni stava provando il 4-2-4 con Chiellini-Bonucci centrali di difesa: la soluzione più probabile vede Barzagli a fianco del neo-milanista con Darmian laterale destro.



La probabile formazione: Buffon; Darmian, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; De Rossi, Verratti; Candreva, Belotti, Immobile, Insigne.