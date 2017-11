Italia, Chiellini: "Il guardiolismo ci ha rovinati"

"Bisogna ritrovare quella sana voglia di cercare il contatto fisico, di sentire l’avversario". Giorgio Chiellini parla così alla vigilia di Svezia-Italia, la gara d'andata del playoff che deve portare gli Azzurri al Mondiale. Dichiarazioni in un certo senso "patriottiche", perché il difensore della Juve sente semplicemente la necessità di riscoprire le tradizioni del nostro calcio.



"Colpa del guardiolismo - spiega -. Ha rovinato tanti difensori in Italia. Oggi tutti vogliono impostare, ma nessuno sa più marcare. Ed è un peccato, perché certe caratteristiche hanno permesso al nostro calcio di eccellere ovunque. Noi non avremo mai il tiqui-taca della Spagna, non è nella nostra filosofia. Qui si cercano talenti puri in avanti, ma anche qualche difensore vero in più sarebbe parecchio gradito. Rugani, Caldara e Romagnoli stanno crescendo velocemente. Alla lunga, secondo me, siamo coperti, ma bisogna appunto riscoprire la nostra tradizione, tornare a formare difensori veri in grandi quantità".



"Con la Svezia sarà la squadra tutta a fare la differenza. All’Europeo si parlava solo di noi difensori, in realtà fu fondamentale il lavoro degli attaccanti, che si facevamo un mazzo incredibile in fase di pressing. Ibra lo evito molto volentieri in un contesto simile. Detto ciò, occhio alla Svezia. Il loro è un 4-4-2 applicato alla perfezione, linee corte e strette che neanche disegnandole le fai così bene. In un playoff si azzerano tanti parametri. Percentuali? Cinquanta e cinquanta. Noi dobbiamo ritrovare la spensieratezza persa dopo la Spagna, gara che pensavano e speravamo che potesse finire in modo differente sotto vari punti di vista".



Qualche parola (pesante e significativa) anche sulla Serie A: "Sarà un campionato equilibrato in testa. C’è una spaccatura notevole fra chi lotta là davanti e le altre. Valori sbilanciati, troppe squadre: ora è praticamente impossibile che le grandi perdano punti con chi sta dietro. E sarà sempre peggio: per la gran parte dei club non ci sono infatti motivi concreti per alzare il proprio livello tecnico. La Juve? Anche dietro vanno trovate le giuste alchimie. L’intesa è un valore aggiunto inestimabile per realtà come la nostra. Le squadre piene zeppe di fenomeni possono giocare magari in vari modi, ma la Juve non potrà mai essere il Real Madrid, noi dobbiamo inevitabilmente passare per l’organizzazione del gioco".