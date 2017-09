Italia, Chiellini: "Bonucci un fratello. Non temo gli spareggi"

Giorgio Chiellini presenta così la sfida contro la Spagna, decisiva per la qualificazione dell'Italia: ''Non mi aspetto di vincere 3-0 ma neppure di perdere per 3-0: andremo là per giocarcela con rispetto e cercare di restare in partita fino alla fine, consapevoli che questa sfida è una tappa importante per crescere e prepararci ai Mondiali. Sarà un match diverso dall'Europeo, sono cambiati tanto con un nuovo corso pieno di giovani".



''Dopo la finale di Champions persa dalla Juventus con il Real a Cardiff siamo ancora in credito con gli spagnoli - ha aggiunto con un mezzo sorriso il difensore bianconero e azzurro -. E comunque sabato è Spagna-Italia, ci saranno altre partite per vendicarci. Se andremo agli spareggi ma faremo un grande Mondiale, nessuno se ne ricorderà. Morata? Eccezionale, è un altro giocatore rispetto a quandò arrivò a Torino".



Inevitabile tornare a parlare di Bonucci: ''Fa piacere tornare a giocarci insieme, lui rimane un fratello: le scelte possono essere più o meno condivisibili ma le persone e i rapporti restano. Giusto portarsi dietro tutto il bello che abbiamo fatto. Ero sicuro che sarebbe rimasto... Non so se abbiamo formato la difesa più forte del mondo, di certo da soli non si va da nessuna parte. Quel che ci siamo detti, quando lui mi comunicò la sua decisione, rimane fra noi. Howedes? La strategia della società è giusta: sarebbe stato sbagliato cercare una copia di Leo o di Pirlo, Vidal Pogba".