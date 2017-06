Italia, che beffa nel finale: Stephens sorriso Inghilterra

Fa sempre male perdere una partita nel finale, anche se è un'amichevole: prestigiosa, ma pur sempre un'amichevole. A Southampton gli azzurrini di Di Biagio perdono 3-2 contro l'Inghilterra per la rete di Stephens al 93' dopo aver tenuto testa ai padroni di casa per quaranta minuti.



L'Under 21 scende in campo con il 4-3-3 e il trio offensivo Ricci-Petagna-Di Francesco ma va sotto dopo appena sei minuti con Gray che approfitta di un batti e ribatti nell'area di rigore italiana. Buona reazione azzurra, che trova subito il pari - il cross di Conti diventa autogol per la maldestra deviazione di Galloway - e passa in vantaggio con Di Francesco.



L'Italia controlla bene l'Inghilterra fino al 60' quando Baker trova il 2-2 grazie anche alla collaborazione di Gollini, non impeccabile sul tiro degli inglesi. Il gol rivitalizza i padroni di casa sino alla beffa al 93' con Stephens che ci punisce proprio nel finale lasciandoci con l'amaro in bocca nonostante la buona prova.