Italia, c'è la Svezia sulla strada di Russia 2018

Non è andata come speravamo. L'Italia pesca dall'urna di Zurigo l'avversario peggiore possibile, sulla strada per la qualificazione a Russia 2018 ci sarà la Svezia orfana di Ibrahimovic, ma comunque sempre pericolosa come dimostra l'eliminazione dell'Olanda. La nota positiva è che giocheremo il ritorno in casa, ufficialmente a San Siro. L'andata dello spareggio per il Mondiale sarà venerdì 10 novembre e il ritorno lunedì 13.

SVEZIA-ITALIA

Irlanda del Nord-Svizzera

Croazia-Grecia

Danimerca-Irlanda

Come detto è ormai ufficiale che la gara di ritorno in programma 13 novembre sarà giocata a San Siro: Milano, dunque, ha battuto la concorrenza di Palermo, anche perché nelle ultime due occasioni (Croazia nelle qualificazioni a Euro 2016 e l'amichevole con la Germania) lo stadio era gremito e a metà novembre ci sarà bisogno di tutto l'appoggio del 12esimo uomo per evitare un passo falso che sarebbe una "catastrofe".