Italia, Buffon: "Sogno il sesto Mondiale, non penso ad una sconfitta"

A fianco di Ventura in conferenza, come sempre c'è Gianluigi Buffon ("bersagliato" più del ct di domande dai cronisti svedesi) e il messaggio è ugualmente fiducioso: "Voglio il sesto Mondiale, sono questi i traguardi sognati da ogni bambino che vuole fare il calciatore. È da un po' di tempo che non ci capitava un playoff ma l'Italia è abbonata ai Campionati del Mondo ,vogliamo continuare questa tradizione e giocare una fantastica competizione. Se andrà bene sarà una grande gioia, in caso contrario... non voglio neppure pensarci".



Il capitano dell'Italia è tornato anche al famoso 2-2 degli Europei 2004: "Un brutto ricordo ma è già passato, non è più un problema. Come ho detto in precedenza, colpa nostra che ci siamo messi in condizione di dover dipendere dagli avversari e non da noi stessi". Così Buffon sulla Svezia: "Normale che abbiano meno pressioni anche se alcuni miei compagni si esaltano proprio quando sono sotto pressione. Sono una squadra solida, che non molla mai e senza Ibrahimovic si sentono più responsabilizzati, più liberi di fare la giocata".



Infine, una riflessione: "Strano che in una partita che vale così tanto non ci siano VAR, in Italia se ne sta facendo bun uso, e goal-line technology. Avrebbero potuto essere utili".