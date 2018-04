Italia, Buffon: "Qui perché è il primo raduno senza Astori"

L'aria di rinnovamento chiesta alla Nazionale dopo il flop con la Svezia non ha investito Gianluigi Buffon, che ha parlato così presentadosi a Coverciano per le prime convocazioni del neo ct Luigi Di Biagio in vista delle amichevoli contro Inghilterra e Argentina: "Sono qua perché sono coerente con quello che ho sempre detto, con grande senso di responsabilità".



Il capitano azzurro ha parlato di come la sua presenza non sarà ingombrante: "In un momento simile, visto e considerato che son sempre stato un elemento aggregante, vorrei che anche questa mia presenza fosse presa in questo modo e non in altri perché non è mia intenzione. I giovani cresceranno e son già cresciuti, da domani avranno il loro posto a disposizione".



Ma è anche il primo raduno dell'Italia senza Davide Astori: "Un altro motivo per cui ho ritenuto giusto rispondere presente a questa convocazione".