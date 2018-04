Italia, Buffon: "Non faccio passerella, voglio essere utile"

C'è ancora Gianluigi Buffon nella Nazionale che riparte dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2018, il capitano azzurro mostra tutto il suo orgoglio: "Ho 40 anni ma sono pur sempre il portiere della Juventus. Non sono qui per fare passerella ma per essere utile alla squadra, sono venuto con grande entusiasmo. Sono molto concentrato su quello che devo fare".



Rimandato quindi il ritiro? "Penso di essere stato molto altruista, spesso ho rinunciato a piccoli record personali. Non so se accadrà con la maglia della Juventus o dell'Italia ma sarà una serata serena e sobria. Per quello che sarà il futuro spero di potere dialogare in maniera più serena con la stampa. In 23 anni non ho mai dato una formazione a un giornalista. Se uno dovesse ricoprire un altro incarico, questo tipo di rapporto va ampliato per il bene del calcio".



Capello ha detto che le critiche a Buffon sono dettate dall'invidia: "Parole che mi hanno fatto piacere, siamo un Paese strano: sono 25 anni che indosso la maglia azzurra, alla quale ho contribuito a portare sette medaglie. Però sono convinto, essendo una persona indulgente, che fra qualche settimana qualcuno che ha scritto fuori tema troverà modo di correggersi".



Argentina vuol dire anche Dybala e Higuain: "Spero che Paulo abbia sentito bene Sampaoli, perché è un campione e per un campione non esiste stimolo maggiore di parole del genere. Dura fermare Gonzalo, mi servirà una mano dalla difesa e dalla squadra".