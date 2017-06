Italia, Buffon: "Mi aspetto una Spagna ferita"

Contro le Furie Rosse con "la stessa voglia di fare il risultato a tutti i costi", come a Euro 2016. Lo raccomanda Gigi Buffon, alla vigilia di Italia-Spagna, a Torino, per le qualificazioni ai Mondiali del 2018. "In Francia - dice il portiere azzurro - sicuramente abbiamo fatto una partita gagliarda, da squadra che voleva cercare di ottenere il risultato a tutti i costi, questi sono l'approccio e la mentalità che dobbiamo avere anche domani".



"Mi aspetto una Spagna ferita per il ricordo degli Europei, agguerrita perché ha cominciato nuovo corso, ma anche noi l'abbiamo fatto: dobbiamo mantenere piedi per terra e buona dose di umiltà". Sull'ex compagno Morata: "Se non gioca sono felice, perché è uno che nei match clou riesce sempre a trovare la zampata importante". Infine menzione per un grande collega che non troverà tra i pali: "Il fatto che non ci sia Casillas per me è molto strano e allo stesso tempo mi ricorda che tutti i giocatori hanno una scadenza, è normale".