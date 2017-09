Italia: Buffon, Bonucci, Verratti e Insigne sulla graticola

Su Twitter gira una foto di tre persone anziane che passeggiano per un sentiero, riprese di spalle. Il commento che la accompagna è eloquente: "Buffon spiega a Barzagli e Chiellini che qualche anno fa avrebbe parato facilmente i due tiri di Isco". È ironia, certo. Non se la prenderà neppure il capitano della Nazionale, che forse sarà un po' più amareggiato dalle critiche sui quotidiani. "Serataccia o declino?", si chiede la Gazzetta dello Sport, che gli dà un 4,5 in pagella.



Il voto è in comune ad altre tre stelle, una per reparto, che finiscono tutte sotto accusa per il tonfo con la Spagna: sono Leonardo Bonucci, Marco Verratti e Lorenzo Insigne. Il capitano del Milan, ammonito e squalificato per la gara con Israele, ha commentato sui social la sconfitta. "Zero alibi, questa prestazione deve insegnarci tanto". Anche lui è finito fuori giri, colpevole sull'1-0, quando commette il fallo che genere la punizione del vantaggio, sul 3-0 quando lascia crossare Sergio Ramos, in parte anche sul 2-0 perché non chiude adeguatamente su Isco. Tuttosport sceglie la sua foto per il titolo in prima pagina: "Che figura!".



Verratti è stato "scherzato" da Isco in due occasioni, prima con un tunnel, poi con un sombrero. La Spagna era già sul 2-0, il centrocampista del Psg era stato ammonito dopo tre minuti per un brutto fallo: è una delle critiche più frequenti che gli rivolgeva Blanc, il suo vecchio allenatore. E molti, dopo la gara di Madrid, dicono proprio questo: "Non è migliorato". Il modulo di certo non lo ha aiutato, costringendolo (insieme a De Rossi) all'inferiorità numerica a centrocampo contro i palleggiatori spagnoli.



Vale anche per Insigne: il 4-2-4 lo porta fuori ruolo, esterno sinistro più che ala, obbligato a ripiegare e senza l'Hamsik di turno in appoggio con cui dialogare. "Danno la 10 a tutti ora, anche ai portieri, anche a Insigne", ha detto di lui Rivera. Il napoletano s'è risentito: "Prima mi esaltavano". Ma l'Italia, si sa, un colpevole deve trovarlo. A Madrid ne ha scelti quattro. Più Ventura.