Italia, Bonucci si commuove pensando al figlio Matteo: "Ringrazio la mia famiglia". Sulla Spagna: "È favorita"

A due giorni dalla sfida di qualificazioni mondiali, in programma a Torino contro la Spagna, prende parola in conferenza stampa Leonardo Bonucci: "Per me entrare nello Juventus Stadium è un'emozione particolare, sia con la maglia della Juventus che della Nazionale, è uno stadio che sento mio e che mi trasmette un'energia diversa rispetto agli altri". Sugli avversari: "Incontreremo una Spagna diversa da quella dell'Europeo, con nuove motivazioni, condizioni psicofisiche diverse e vorranno riscattare la sconfitta dello scorso giugno. Noi dovremo fare qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo fatto in Israele. Non sarà una partita decisiva, ma importantissima per testare le nostre qualità ed evitare che il cammino verso il Mondiale si complichi. Loro favoriti come all'Europeo? Assolutamente sì, e per sovvertire i pronostici dovremo fare una gara come quella dell'Europeo, fatta di corsa, volontà e cinismo sotto porta".



Il difensore della Juventus ricorda, poim gli ultimi delicati mesi, vissuti con apprensione, accanto al figlio Matteo, per via della malattia del piccolo: "Quello che ho passato negli ultimi due mesi mi ha dato una grossa forza e mi ha fatto capire che nella vita ci sono cose molto più importanti di un passaggio sbagliato. Devo dire grazie alla mia famiglia: abbiamo lottato insieme".



Bonucci dice la sua anche su Mario Balotelli: "Le porte della Nazionale sono aperte. Mario con le sue dichiarazioni ha dimostrato di cominciare a pensare da adulto. Quello che ha detto, ai miei occhi, è segno di una grandissima maturazione e dimostra che l'umiltà in fondo fa parte di Balotelli e credo che debba metterla in campo sia nel club sia in Nazionale". Infine, un commento alle dichiarazioni di Sarri, che ha definito la Juventus di un'altra categoria: "Probabilmente mi avrebbe dato fastidio sentire queste parole da un allenatore, ma può anche essere una mossa per togliere pressioni dalle spalle dei calciatori".