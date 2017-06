Italia, Bonucci sceglie la sua top 11: in attacco Baggio e Riva

Leonardo Bonucci ha stilato la sua top 11 ideale, l'Italia più forte di tutti i tempi, con i giocatori non più in attività. Il difensore della Juventus e della Nazionale ha deciso di giocarsi subito il 'jolly' (calciatore non ancora ritiratosi) inserendo Buffon tra i pali. Davanti al numero 1 azzurro una difesa di ferro con Cannavaro, Nesta e Baresi. In mezzo al campo Rivera come regista,Tardelli e Gattuso mezzali. Sulla fascia destra Paolo Maldini mentre sul lato opposto trova spazio Grosso. In attacco la coppia Roberto Baggio-Riva. Uno squadrone, non c'è che dire.