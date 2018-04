Italia, Bonucci: "Sarà emozionante tornare allo Stadium"

In mancanza dei vari Buffon, Chiellini e De Rossi, sarà Leonardo Bonucci il capitano dell'Italia contro l'Inghilterra: "Una partita importante per fare esperienza perché nel gruppo abbiamo pochi giocatori che, con i loro club, possono giocare match internazionali. Cresceremo come gruppo, abbiamo voglia di fare bene. Ho sentito Pellegrini dire che è stufo di vedere vincere gli altri: questo è lo spirito giusto" le sue parole in conferenza stampa.



Il difensore ha anche dato un consiglio a Donnarumma, che giocherà al posto di Buffon: "Noi dobbiamo pensare a rialzarci, non a come sostituire Gigi. La nostra rinascita non sarà facile né veloce, dobbiamo guardare avanti e non indietro ma spero che i talenti italiani esplodano quanto prima. Ma Gigio sa che diventerà uno dei migliori portieri al mondo, se vuole per lui ci sono sempre. Gli serve tranquillità".



Così Bonucci su Di Biagio: "Ci chiede di prenderci le nostre responsabilità, di giocare il pallone dalla difesa: contro l'Argentina un'occasione da gol è nata direttamente da un rinvio di Buffon". Sarò più emozionante giocare a Wembley o tornare sabato allo Stadium da avversario? "Dopo sette anni alla Juventus mi sembra scontato... - risponde il capitano del Milan -. se sono quello che sono oggi, lo devo ai bianconeri. Sarà bello incontrare tanti amici a cui ho voluto bene".