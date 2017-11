Italia, Bonucci: "Ho il naso rotto, Toivonen andava espulso"

"C'è stato stato da penare". Le dure parole di Leonardo Bonucci contrastano inizialmente con quelle di Ventura che, nel post-partita, si è soffermato a lungo sulle decisioni dell'arbitro di Svezia-Italia. "Alla prossima partita dobbiamo imparare dagli errori fatti questa sera - spiega il difensore del Milan -, siamo stati lenti a girare la palla. L'hanno messa sul corpo a corpo, ma non cerchiamo alibi". Poi, però, corregge un po' il tiro: "Ho il setto nasale rotto. Dopo 30 secondi, c'è poco da dire... un arbitro con più personalità avrebbe buttato subito fuori Toivonen. Il gioco era chiaramente scorretto e il rosso ci stava tutto. Ci sarà da battagliare a Milano, ma noi al Mondiale dobbiamo andarci, è troppo importante. Bisognerà tirare fuori tutte le nostre energie. Ci vorrà la partita della vita, ma con la testa".



''Oltre al palo abbiamo avuto occasioni che non abbiamo sfruttato mentre loro hanno trovato un gol fortunato. Mancano 90 minuti, a Milano dobbiamo scendere in campo determinati e fare una grande partita - spiega Darmian - Stasera abbiamo disputato una buona partita, forse ci è mancato l'ultimo passaggio. Lunedì anche i tifosi dovranno darci una grande mano''.



Anche Parolo prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "C'è rabbia, abbiamo un solo risultato utile nella prossima sfida. A volte gli episodi possono condannarti, ma noi dobbiamo essere più forti. L'Italia deve andare per forza ai Mondiali"



"Al di là del gol subito, l'Italia ha fatto tanto - spiega Insigne -, secondo me non abbiamo giocato male. Peccato per quell'episodio. Dobbiamo cambiare tutti atteggiamento. Cosa mi aspettavo io? Stasera non ci sono riuscito, mi dispiace. Che giochi un minuto o tutta la partita, darò sempre il 100%. Il mister mi ha chiesto se me la sentivo di sostituire Verratti e io ho risposto di sì. Potevo dare di più. Le scelte spettano al mister, non noi ai calciatori. Non è possibile un Mondiale senza l'Italia".