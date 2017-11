Italia, Barzagli: "Qualche pedata potevamo tirarla anche noi"

Ventura e Tavecchio se la sono presa con l'arbitro, Bonucci e Buffon, pur chiamando anche in causa anche loro i gomiti alti di Toivonen e Berg, hanno provato a spostare l'attenzione sull'Italia. E su quello che le è mancato. Gli Azzurri rischiano di restare fuori dal Mondiale: bisogna di tornare indietro di 60 anni per rivivere un simile fallimento sportivo, ironia della sorte prima di Svezia '58, quando ci buttò fuori l'Irlanda del Nord.



"Smettiamola di prendercela con l'arbitro, qualche pedata in campo potevamo tirarla anche noi, a Stoccolma: siamo noi che dobbiamo darci la scossa", ha detto sulla via del ritorno in Italia Andrea Barzagli, secondo quanto riportato dall'Ansa. E il punto è proprio questo: "Ventura ha detto che ha visto uno spogliatoio di giocatori feroci? Sì, me lo auguro. Dovremo essere feroci, noi e tutto San Siro". Le parole di Buffon lo spiegano meglio: in Svezia questa ferocia non si è vista.



"Se usiamo sempre la parola 'gioco maschio' non ha senso star qui a lamentarci - ha spiegato il capitano -. E' il modo peggiore di avvicinarci al ritorno, non ci aiuterà di un grammo a rimontare a San Siro". Cosa bisogna fare lo dice sempre Buffon: "Servirà un'Italia gagliarda, ma una gara garibaldina non basta: conserviamo l'equilibrio, prendere un gol sarebbe disastroso, e cerchiamo anche noi l'episodio... Non mi piace fare il capopopolo, ma stavolta a tutti i tifosi dico: togliete le maglie bianconere, rossonere, nerazzurre, e vestite tutti l'azzurro che avete sulla pelle".