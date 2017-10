Italia, Balotelli non ci sarà con la Svezia: non è stato preconvocato

Mario Balotelli non ci sarà nella doppia sfida che vedrà contrapposta l'Italia alla Svezia nei playoff Mondiali. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'attaccante non è stato preconvocato da Ventura: il Nizza non ha infatti ricevuto alcun avviso dalla Figc (il regolamento della Fifa prevede la comunicazione per i giocatori che militano in squadre estere). SuperMario in un'intervista a Nice Matin (le anticipazioni erano già uscite nella giornata di ieri) aveva detto di essere pronto in caso di chiamata in azzurro garantendo comunque di tifare Italia al di là dell'aspetto personale.



Può invece ancora sperare Simone Zaza: la Federazione italiana ha preallertato il Valencia e dunque il nome dell'ex Juve e West Ham potrebbe essere presente nella lista che verrà diramata dal ct azzurro il 4 novembre. Ct azzurro che spera di inserire anche Andrea Belotti: il Gallo tornerà in gruppo oggi dopo l'infortunio al ginocchio del primo ottobre.