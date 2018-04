Italia-Argentina: gioca Chiesa, Messi in panchina

"Come siamo Messi?". Giocando col cognome della stella dell'Argentina, oggi i quotidiani italiani hanno tirato fuori quasi tutti lo stesso titolo. Il problema, visto dall'altra parte del mondo, non è tanto capire come sta l'Italia, ma come sta lui, Messi appunto. Già, perché nella prima amichevole post-Ventura che potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per gli azzurri o semplicemente traghettarli verso il prossimo c.t., il campione più atteso resterà seduto a guardare.



Messi ha avvertito un leggero affaticamento agli adduttori e non è al 100%: considerando anche il prossimo test con la Spagna e in generale gli impegni col Barcellona (a partire da quello in Champions contro la Roma), Sampaoli non lo schiererà titolare contro gli azzurri. Lo Celso del Psg lo sostituirà.



La gara, in programma alle 20.45 all'Etihad di Manchester, vedrà la nuova Italia di Di Biagio schierata col 4-3-3

Le formazioni ufficiali

ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Tagliafico, Fazio, Otamendi, Bustos; Biglia, Paredes; Di Maria, Lo Celso, Lanzini; Higuain.

ITALIA (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Florenzi; Jorginho, Verratti, Parolo; Insigne, Immobile, Chiesa.