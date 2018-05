Italia-Arabia Saudita: debutta la Nazionale di Mancini

L'Italia riparte dal 4-3-3: questa sera, a San Gallo contro l'Arabia Saudita, il ct Roberto Mancini vara il nuovo corso azzurro dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 sotto la gestione Ventura. Senza Gianluigi Buffon (che ha detto - momentaneamente? - addio) e Giorgio Chiellini infortunato, il primo capitano del Mancio sarà Leonardo Bonucci che, come nel Milan, avrà il compito di proteggere Donnarumma vista l'assenza di Gigi.



Mario Balotelli come da pronostico guiderà il tridente offensivo, ai suoi lati ecco Politano e Insigne mentre a centrocampo si vedrà una linea quasi inedita con Cristante, Jorginho e Pellegrini. Un impegno che non sembra troppo probante ma che comunque vede la sfida ad una squadra che parteciperà ai Campionati del Mondo in Russia.

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Pellegrini; Politano, Balotelli, Insigne. Ct: Mancini

Arabia Saudita (4-3-3): Al Mosailem; Al Mowalad, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al Shahrani; Al Jassim, Al Faraj, Al Muwallad; Al Dawsari, Al Sahalwi, Bahebri. Ct: Pizzi.