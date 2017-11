Italia, Ancelotti vuole garanzie sul progetto

Lunedì, al Consiglio federale, Carlo Tavecchio cercherà di portare il sì di Carlo Ancelotti alla panchina azzurra ma, secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa non procede ancora sui binari giusti. L'ex tecnico del Bayern Monaco, con cui ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2018, è lusingato dalla proposta, anche affascinato, ma comprende il momento delicato del calcio italiano e non accetterebbe a scatola chiusa, capitolo economico a parte (chiede un contratto minimo fino al 2022).



Carletto si sente ancora allenatore di club ma non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale, se nel giro di due mesi nessun'altra squadra si farà avanti, allora prenderà in seria considerazione la chiamata del suo Paese. Il ragionamento di Ancelotti, però, è: "Orgoglioso degli attestati di stima da parte dell'Italia ma che me ne faccio se le cose non cambiano?". Sa che, senza un progetto nuovo e appoggiato da tutte le componenti del sistema, non sarebbe adeguatamente protetto e il suo compito sarebbe enormemente più difficile: vuole carta bianca con Maldini e Pirlo nello staff.



In queste ore proseguiranno i contatti tra le parti ma la partita è ancora tutta da giocare: il futuro dell'Italia è in gioco, lunedì giornata decisiva.