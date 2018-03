Italia, Ancelotti prende tempo e aspetta la Premier League

Alessandro Costacurta nei giorni scorsi ha annunciato che il 20 maggio la Federazione svelerà il nome del nuovo commissario tecnico dell'Italia, logico dunque che il subcommissario federale si stia muovendo per contattare i candidati alla panchina azzurra. Secondo il Corriere dello Sport, nelle scorse ore è toccato a Carlo Ancelotti (in corsa assieme a Mancini e Conte) che, però, non avrebbe dato una risposta definitiva a Costacurta chiedendo altro tempo.



Nella chiacchierata tra i due, che si conoscono alla perfezione dai tempi del Milan, non si è parlato di cifre anche se è stato chiarito che nei primi due anni da ct, il nuovo allenatore riceverà un ingaggio inferiore rispetto a quelli garantitia dii top club europei, con la possibilità di alzarlo in caso di qualificazione a Euro 2020.



Ancelotti, che non ha mai nascorso il desiderio di continuare ad allenare in un club, sta infatti aspettando una proposta dalla Premier League, visto che Arsenal e Chelsea molto probabilmente cambieranno strada e dovranno scegliere gli eredi di Arsene Wenger e Antonio Conte.